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Парламент Грузии одобрил нового премьера, в правительстве сменили главу Минобороны

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 8 февраля 2024, 21:30
Парламент Грузии одобрил нового премьера, в правительстве сменили главу Минобороны
ИРАКЛИЙ КОБАХИДЗЕ, ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Парламент Грузии 8 февраля ожидаемо вынес вотум доверия новому правительству во главе с новым премьер-министром, бывшим председателем партии власти "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе, и одобрил его программу "Для строительства европейского государства".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: За назначение Кобахидзе премьером и утверждение его правительства проголосовали 84 депутата, против – десять. В новом составе правительства Грузии только одно изменение: на посту министра обороны Джуаншера Бурчуладзе сменил вице-спикер парламента Ираклий Чиковани.

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Сегодняшнее заседание грузинского парламента длилось почти 11 часов и сопровождалось дебатами, которые время от времени перерастали в ссоры членов парламентского большинства, которое представляет "Грузинская мечта", и оппозиции.

Критика со стороны оппозиции касалась реформ, необходимых для преодоления экономических вызовов, вступления Грузии в ЕС, вопросов деоккупации страны, преодоления бедности, оттока населения и многих других болезненных тем.

Теперь постановление парламента об утверждении кандидатуры Кобахидзе на должность главы правительства еще должна подписать президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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На прошлой неделе правящая партия "Грузинская мечта" официально представила кандидатуру Ираклия Кобахидзе, который до сих пор возглавлял партию, на должность премьер-министра. Зато экс-премьера Ираклия Гарибашвили избрали председателем "Грузинской мечты".

Ранее в "Грузинской мечте" выразили надежду на предстоящих парламентских выборах получить конституционное большинство, а также на отсутствие оппозиции в парламенте.

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Темы: Грузия
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