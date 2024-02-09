По всей Украине звучала тревога − в России взлетал МиГ

Власти Украины объявляли тревогу по всей территории страны из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась более 1,5 часа.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".

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Детали: Когда звучат сирены, существует угроза ракетных ударов. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 12:29 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 1,5 часа.