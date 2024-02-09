Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине звучала тревога − в России взлетал МиГ

Ирина БалачукПятница, 9 февраля 2024, 13:00
По всей Украине звучала тревога − в России взлетал МиГ
Скриншот alerts.in.ua

Власти Украины объявляли тревогу по всей территории страны из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась более 1,5 часа.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно Воздушные силы: "Ракетная опасность по всей территории Украины. Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".

Реклама:

Детали: Когда звучат сирены, существует угроза ракетных ударов. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 12:29 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась более 1,5 часа.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы ПВО сбили три российских самолета

Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину

Welt: Шольц заблокировал избрание фон дер Ляйен генсеком НАТО из-за "критического отношения" к РФ

Зеленский: Мы вернем миллионы беженцев домой, если будет достаточно систем ПВО

Коалиция дронов официально стартовала - Умеров

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Все новости...

Читайте УП В Google News

воздушная тревога
Россияни с нескольких направлений запустили "Шахеди"
Россияне запустили с юга ударные БПЛА, по Украине распространялась тревога
На юге страны распространяется тревога: угроза баллистики
Последние новости
14:41
фотоЗеленский и Алиев поговорили о мире на английском
14:26
Тарнавский заявил, что "некоторое количество" бойцов ВСУ попало в плен в Авдеевке
14:17
Столтенберг: НАТО сильнее России, наверстывает пробелы в производстве оружия
14:04
Россияне попали по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья
13:48
Винник завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы
13:33
Зеленский считает, что Европа не готова к войне с Россией
13:24
Полу Маккартни вернули его бас-гитару, похищенную более 50 лет назад
13:15
Украина и МВФ начнут переговоры о третьем пересмотре программы Механизма расширенного финансирования
13:03
Силы ПВО сбили три российских самолета
12:58
Президент призвал мир не бояться поражения Путина
Все новости...
Реклама: