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Зеленский призвал делегацию Конгресса США одобрить пакет помощи Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 22:14
Зеленский призвал делегацию Конгресса США одобрить пакет помощи Украине
Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский 9 февраля встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей США во главе с председателем комитета по вопросам разведки Майком Тернером, которая прибыла в Киев.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Детали: Зеленский поблагодарил Республиканскую и Демократическую партии за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения и подчеркнул "критическую важность принятия Конгрессом пакета помощи Украине".

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"Мы не можем останавливаться в нашей борьбе с агрессором. Чтобы эта борьба была эффективной, нам нужна поддержка союзников, прежде всего Соединенных Штатов. Убежден, что решение о выделении необходимой помощи Украине будет обязательно принято Конгрессом", – цитирует Зеленского ОП.

Президент также рассказал конгрессменам о ситуации на передовой и потребности ВСУ, в частности в системах противовоздушной обороны, и перспективы совместного производства в Украине современных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Один из членов американской делегации Джейсон Кроу ранее прокомментировал увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

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Напомним, 8 февраля Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украине, Израилю и Тайваню. Однако шансы на его одобрение в Палате представителей пока остаются неопределенными.

Подробнее об этом – в статье "Луч надежды из США".

Темы: ЗеленскийСШАпомощь Украине
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