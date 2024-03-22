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Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА и Ту-22 над Черным морем

Татьяна ОлейникПятница, 22 марта 2024, 22:39
Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА и Ту-22 над Черным морем
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Воздушные силы ВСУ вечером 22 марта сообщили, что российская армия запустила ударные БПЛА на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Об угрозе сообщили в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

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В 23:12 военные предупредили, что группы БпЛА двигаются через Сумщину, Полтавщину, юго-западным курсом в направлении Кировоградщины.

Также воздушники сообщают о двух бортах Ту-22м3 в акватории Черного моря. Есть угроза пусков ракет Х-22.

В 23:39 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Кременчуге на Полтавщине раздались звуки взрывов.

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В 23:44 сообщили об отбое угрозы по Ту-22м3.

Темы: войнабеспилотники
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