Воздушные силы сообщили об ударных БпЛА и Ту-22 над Черным морем
Пятница, 22 марта 2024, 22:39
Воздушные силы ВСУ вечером 22 марта сообщили, что российская армия запустила ударные БПЛА на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: Об угрозе сообщили в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
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В 23:12 военные предупредили, что группы БпЛА двигаются через Сумщину, Полтавщину, юго-западным курсом в направлении Кировоградщины.
Также воздушники сообщают о двух бортах Ту-22м3 в акватории Черного моря. Есть угроза пусков ракет Х-22.
В 23:39 корреспонденты "Суспільного" сообщили, что в Кременчуге на Полтавщине раздались звуки взрывов.
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В 23:44 сообщили об отбое угрозы по Ту-22м3.