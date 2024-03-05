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После потопления "Котова" в Черном море не было ни одного корабля РФ – ВМС

Татьяна ЛозовенкоВторник, 5 марта 2024, 13:08
После потопления Котова в Черном море не было ни одного корабля РФ – ВМС
Патрульный корабль "Сергей Котов", фото Минобороны РФ

По состоянию на утро ни одного российского корабля в акватории Черного моря не было.

Источник: представитель Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Одной из задач Котова в Керченском проливе была охрана водного района с целью сохранения этого так называемого инфраструктурного объекта (Крымского моста - ред.). С севера так же один корабль в Азове (Азовском море - ред.) это делает.

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И по состоянию на утро ни одного корабля в акватории Черного моря не было".

Детали: Плетенчук добавил, что на корабле должен был быть вертолет (по данным УП, он там был). В то же время он не подтвердил информацию, что корабль был носителем зенитного ракетного комплекса "Тор"

Прямая речь: "Многие люди считают, что он мог быть носителем ("Тора" - ред.). Он был разработан как модульный корабль. Фактически, на нем должны были быть заменяемые блоки, которые позволяли бы менять тип вооружения. Однако это все осталось планами.

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...Если бы на этот (корабль - ред.) установили "Тор", я не думаю, что это как-то существенно повлияло бы на ситуацию. Потому что на берегу есть другие системы ПВО, такие как С-400".

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Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в Керчи ночью 5 марта раздавались взрывы, а Крымский мост был перекрыт более 8 часов. Российский оператор пассажирских поездов во временно оккупированный Крым сообщил об остановке поездов в районе Крымского моста из-за перекрытого движения, а российские паблики писали, что беспилотники потопили патрульный корабль "Сергей Котов".
  • Позже собеседник УП в ГУР МОУ подтвердил, что в результате удара украинскими морскими беспилотниками в ночь на 5 марта был поражен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".
  • Еще позже Главное управление разведки Минобороны официально сообщило, что в результате атаки украинских морских беспилотников Magura V5 потоплен российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".
  • В результате атаки морскими дронами российского корабля "Сергей Котов" есть погибшие и раненые, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Темы: кораблиЧерное море
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