После потопления "Котова" в Черном море не было ни одного корабля РФ – ВМС

По состоянию на утро ни одного российского корабля в акватории Черного моря не было.

Источник: представитель Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Одной из задач Котова в Керченском проливе была охрана водного района с целью сохранения этого так называемого инфраструктурного объекта (Крымского моста - ред.). С севера так же один корабль в Азове (Азовском море - ред.) это делает.

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И по состоянию на утро ни одного корабля в акватории Черного моря не было".

Детали: Плетенчук добавил, что на корабле должен был быть вертолет (по данным УП, он там был). В то же время он не подтвердил информацию, что корабль был носителем зенитного ракетного комплекса "Тор"

Прямая речь: "Многие люди считают, что он мог быть носителем ("Тора" - ред.). Он был разработан как модульный корабль. Фактически, на нем должны были быть заменяемые блоки, которые позволяли бы менять тип вооружения. Однако это все осталось планами.

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...Если бы на этот (корабль - ред.) установили "Тор", я не думаю, что это как-то существенно повлияло бы на ситуацию. Потому что на берегу есть другие системы ПВО, такие как С-400".

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