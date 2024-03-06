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В российской Туве взорвалась ТЭЦ: город остался без тепла, один погибший

Станислав ПогориловСреда, 6 марта 2024, 10:08
В российской Туве взорвалась ТЭЦ: город остался без тепла, один погибший
Фото: ТАСС

В российской Туве на Шагонарской ТЭЦ утром 6 марта произошел взрыв, в результате чего город остался без центрального отопления, один из пострадавших скончался в больнице.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Интерфакс", "Дождь", глава Тывы Владислав Ховалиг? Telegram-каналы ShotBaza

Детали: Сообщается, что в результате взрыва пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, 6 находятся в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что один пострадавший умер в больнице.

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Фото: Telegram-канал Baza

Официальной причиной взрыва в трехэтажном помещении названа детонация угольной пыли. По последним данным, пожар на ТЭЦ локализован.

 
Фото: Telegram-канал Baza

Также взрыв на ТЭЦ в городе Шагонар привел к отключению центрального отопления, но власти заявляют, что все четыре котла на ТЭЦ не пострадали.

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В частности, около 4 тысяч жителей 12-тысячного Шагонара остались без отопления. Ночью температура воздуха в городе опустилась до -26, сегодня днем обещают -10.

Занятия в школах Шагонара отменены, власти призвали "максимально" сохранять тепло.

Также местные власти подготовили тепловые пушки, которыми при необходимости можно будет обогревать четыре учреждения культуры в райцентре.

Темы: Росcиячрезвычайное происшествие
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