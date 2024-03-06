Служил в ВСУ и сдавал позиции оккупантам: в Винницкой области задержали агента РФ

В Винницкой области правоохранители задержали российского агента, который мобилизовался в ВСУ, чтобы собирать и передавать оккупантам разведданные о Силах обороны в районе Бахмута, а затем пытался бежать в непризнанное Приднестровье.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "Как установило расследование, в 2023 году он обратился в местный военкомат и мобилизовался в одну из бригад ВСУ. После зачисления в военное соединение его впоследствии направили на позиции украинских войск в районе Бахмута.

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Прибыв на прифронтовую территорию Донецкой области, мужчина начал "сливать" оккупантам информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ вблизи передовой".

Фото: СБУ

Детали: По данным следствия, разведывательную информацию младший сержант передавал в чат-бот, которым руководит разведка РФ. После нескольких таких "сливов" мужчина сбежал из района базирования своего подразделения и на такси добрался до приграничья Винницкой области, чтобы оттуда попасть в непризнанное Приднестровье.

Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители задержали злоумышленника, когда он готовился пересечь пограничную реку с помощью гидрокостюма и ласт. Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении за государственную измену и дезертирство.

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Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.





