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Масштабный пожар в природном заказнике Киева: правоохранители открыли производство

Валентина РоманенкоСреда, 6 марта 2024, 12:48
Масштабный пожар в природном заказнике Киева: правоохранители открыли производство
фото прокуратуры

По факту пожара на территории заказников местного значения "Осокорские луга" и "Озеро Тягле" в столице правоохранители начали досудебное расследование.

Источник: полиция Киева, Киевская городская прокуратура

Дословно прокуратура: "Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе причины возникновения пожара, возможные лица, причастные к совершению уголовного преступления, а также убытки, причиненные объектам природно - заповедного фонда".

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Детали: В полиции отмечают, что пожар произошел около 19:00 5 марта на территории Дарницкого района города Киева между озерами Небреж и Тягле. Решением Киевского городского совета указанная территория объявлена ландшафтным заказником местного значения.

 

По предварительным данным огнем уничтожено около трех гектаров сухостоя. Работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в полночь пожар удалось локализовать.  Пострадавших в пожаре нет.

По данному факту следователи полиции столицы начали уголовное производство по ч. 2 ст. 252 Уголовного кодекса Украины - Умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда.

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Темы: Киевпожарпрокуратураполиция
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