Утром Россия атаковала село в Донецкой области: один человек погиб
Среда, 6 марта 2024, 14:05
Российские захватчики 6 марта обстреляли поселок Нетайлово Донецкой области, в результате чего погибла 63-летняя женщина.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь: "1 человек погиб в результате обстрела Нетайлово Очеретинской громады. Село попало под огонь в половине девятого утра".
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Детали: Глава области добавил, что женщина получила смертельную рану и умерла по дороге в больницу.