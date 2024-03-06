Утром Россия атаковала село в Донецкой области: один человек погиб

Российские захватчики 6 марта обстреляли поселок Нетайлово Донецкой области, в результате чего погибла 63-летняя женщина.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь: "1 человек погиб в результате обстрела Нетайлово Очеретинской громады. Село попало под огонь в половине девятого утра".

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Детали: Глава области добавил, что женщина получила смертельную рану и умерла по дороге в больницу.





