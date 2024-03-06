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В ВМС рассказали, сколько кораблей Черноморского флота РФ уже уничтожили Силы обороны

Валентина РоманенкоСреда, 6 марта 2024, 16:58
В ВМС рассказали, сколько кораблей Черноморского флота РФ уже уничтожили Силы обороны
фото иллюстративное. марка "Укрпочты" "Русский военный корабль, иди... !"

По оценкам Военно-морских сил ВСУ, украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ и "достаточно много" повредили.

Источник: спикер ВМС капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук на брифинге 6 марта, цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Что касается количества пораженных единиц, то это 27 единиц вместе с субмариной, из них 14 - это заметные серьезные единицы, разных классов. Это и большие десантные корабли, и ракетные катера, и субмарина, и патрульный корабль. Это среди тех, что уничтожены. По нашим данным, поврежденными на ремонте остается 15 единиц, то есть от общей численности около 80 единиц, могу сказать, что треть уничтожена, довольно много повреждено".

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Детали: Однако, по словам, все равно в море наблюдается достаточно серьезное присутствие российских кораблей.

Прямая речь: "Это 10 ракетоносителей, среди которых - три подводные лодки, 2 ракетных катера, несколько патрульных кораблей, сторожевых кораблей. То есть номенклатура еще достаточно большая и количество достаточно большое. Так же в строю еще остаются большие десантные корабли в количестве 5 единиц. Четыре, например, сейчас находятся в ремонте после повреждений".

Темы: ЧФ Россиивойна
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