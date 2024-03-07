Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России ФСБ убила белорусского активиста, которого обвинили в подготовке теракта – СМИ

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 марта 2024, 13:33
В России ФСБ убила белорусского активиста, которого обвинили в подготовке теракта – СМИ
Николай Алексеев. фото из его соцсетей

Федеральная служба безопасности России 7 марта заявила, что ее сотрудники "нейтрализовали" 49-летнего гражданина Беларуси, который "поддерживал Вооруженные силы Украины и готовил теракт" в северо-западном регионе России Карелии.

Источник: украинская и белорусская службы "Радио свобода"

Детали: Российская спецслужба заявила, что мужчина оказал сопротивление при задержании и открыл огонь.

Реклама:

Telegram-канал Astra идентифицировал мужчину как активиста Николая Алексеева, который участвовал в митингах 2020 года в Беларуси, протестуя против официальных результатов президентских выборов, по итогам которых было объявлено о победе авторитарного правителя Александра Лукашенко. При каких обстоятельствах Алексеев оказался в России – неизвестно.

Как сообщает Astra, активиста убили 6 марта.

Один из сыновей Николая, 24-летний Влад подтвердил изданию "Наша Нива" смерть отца. Всего у Алексеева четверо детей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
Росcия
Разведка Британии: РФ не в состоянии провести наступление на Часов Яр, который хочет захватить
16 атак за сутки: оккупанты снова активизировались на Ореховском направлении
Россия может воевать в Украине минимум 2 года − разведка Литвы
Последние новости
15:46
Уже в июне Украина может получить, закупленные по чешской инициативе, боеприпасы
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
Все новости...
Реклама: