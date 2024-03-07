В России ФСБ убила белорусского активиста, которого обвинили в подготовке теракта – СМИ

Николай Алексеев. фото из его соцсетей

Федеральная служба безопасности России 7 марта заявила, что ее сотрудники "нейтрализовали" 49-летнего гражданина Беларуси, который "поддерживал Вооруженные силы Украины и готовил теракт" в северо-западном регионе России Карелии.

Источник: украинская и белорусская службы "Радио свобода"

Детали: Российская спецслужба заявила, что мужчина оказал сопротивление при задержании и открыл огонь.

Реклама:

Telegram-канал Astra идентифицировал мужчину как активиста Николая Алексеева, который участвовал в митингах 2020 года в Беларуси, протестуя против официальных результатов президентских выборов, по итогам которых было объявлено о победе авторитарного правителя Александра Лукашенко. При каких обстоятельствах Алексеев оказался в России – неизвестно.

Как сообщает Astra, активиста убили 6 марта.

Один из сыновей Николая, 24-летний Влад подтвердил изданию "Наша Нива" смерть отца. Всего у Алексеева четверо детей.