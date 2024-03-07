У Росії ФСБ вбила білоруського активіста, якого звинуватили в підготовці теракту – ЗМІ

Микола Алексєєв. фото з його соцмереж

Федеральна служба безпеки Росії 7 березня заявила, що її співробітники "нейтралізували" 49-річного громадянина Білорусі, який "підтримував Збройні сили України і готував теракт" у північно-західному регіоні Росії Карелії.

Джерело: українська та білоруська служби "Радіо свобода"

Деталі: Російська спецслужба заявила, що чоловік чинив опір при затриманні та відкрив вогонь.

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Telegram-канал Astra ідентифікував чоловіка як активіста Миколу Алексєєва, який брав участь у мітингах 2020 року в Білорусі, протестуючи проти офіційних результатів президентських виборів, за підсумками яких оголосили про перемогу авторитарного правителя Олександра Лукашенка. За яких обставин Алексєєв опинився у Росії – невідомо.

Як повідомляє Astra, активіста вбили 6 березня.

Один із синів Миколи, 24-річний Влад підтвердив виданню "Наша Ніва" смерть батька. Загалом у Алексєєва четверо дітей.