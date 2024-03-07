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16 атак за сутки: оккупанты снова активизировались на Ореховском направлении

"Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 12:47
16 атак за сутки: оккупанты снова активизировались на Ореховском направлении
фото: Getty Images

Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что российские войска снова активизировались на Ореховском направлении и пытаются срезать Роботинский выступ.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховское. Там враг пытается срезать Роботинский выступ. Если в предыдущие дни и недели там иногда не было штурмовых действий противника, иногда было 1-3, максимум 5, то за минувшие сутки здесь зафиксировано 16 атак в районах западнее Вербового и Роботино".

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Детали: По словам спикера, сейчас враг развивает активность, подобную той, которую он проводил в середине февраля 2024 года, пока его не остановили украинские бойцы. Также он добавил, что на Запорожском направлении противник пытается наступать квадроциклами.

Предыстория:

  • Украинские защитники деоккупировали Роботино в конце августа 2023 года. 
  • 4 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции в селе Роботино в Запорожье.
  • 15 февраля 2024 года представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил, что Россия сконцентрировала на Ореховском направлении группировки больше, чем на Авдеевском.

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Темы: Запорожская областьРосcиявойна
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