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Конкурентка Трампа вышла из президентской гонки

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 17:30
Конкурентка Трампа вышла из президентской гонки
Никки Хейли. Фото: Getty Images

Конкурентка Дональда Трампа в Республиканской партии, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли официально заявила, что выходит из борьбы за пост президента США.

Источник: ее заявление на CNN, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Пришло время приостановить мою кампанию. Я сказала, что хочу, чтобы американцы услышали свои голоса. Я это сделала. Я ни о чем не жалею", – сказала Хейли.

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Она добавила, что продолжит "использовать свой голос для того, во что верю".

Таким образом единственным кандидатом от Республиканской партии, который будет бороться за президентский пост, остался экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Свое заявление Хейли сделала на следующий день после "супервторника", когда она выиграла только в Вермонте из 15 штатов, где проходили праймериз от Республиканской партии.

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Ранее Никки Хейли выиграла только одно предварительное голосование – в Вашингтоне, округ Колумбия.

Перед этим Хейли пообещала остаться в гонке на получение номинации от Республиканской партии на выборах 2024 года по крайней мере до праймериз в "супервторник" 5 марта.

Также она заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Трампа, если тот выиграет номинацию от Республиканской партии.

Темы: ТрампСШАвиборы
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