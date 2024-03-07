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МИД России вызвал посла США и пригрозил выдворением американских дипломатов

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 марта 2024, 14:03
МИД России вызвал посла США и пригрозил выдворением американских дипломатов
МИД России. иллюстративное фото из Facebook

Министерство иностранных дел России вызвало посла США в Москве Линн Трейси и предупредило ее о возможном выдворении американских дипломатов, которые будут "осуществлять попытки вмешательства во внутренние дела РФ".

Источник: МИД РФ

Детали: Отмечается, что 7 марта в МИД России уведомил Трейси о признании нежелательными в Российской Федерации трех некоммерческих организаций США ("Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования"), іоторые, мол, имеют имеющие целью "рекрутирование агентов влияния под прикрытием образовательных и культурных обменов".

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Послу вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности указанных НКО.

Дословно МИД РФ: "Особо подчеркнуто, что попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции (так пропаганда Кремля называет войну против Украины –ред.), будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе "persona non grata" причастных к подобным действиям сотрудников посольства США".

Напомним: На 15 - 17 марта 2024 года в РФ назначены номинальные президентские выборы, на которых, как ожидается, победу снова одержит российский диктатор Владимир Путин.

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Темы: РосcияСША
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