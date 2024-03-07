В Литве нашли компании, благодаря которым Россия обходит санкции

Спецслужбы Литвы обнаружили в стране компании, которые до сих пор сотрудничают с российским бизнесом и помогают ему обходить санкции.

Источник: совместный отчет контрразведывательного Департамента государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве обороны, сообщают LRT и "Европейская правда"

Детали: В отчете говорится, что российские структуры часто привлекают российские и белорусские компании, которые давно присутствуют в Литве, к схемам обхода санкций.

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Многие из этих компаний предоставляют складские, транспортные и таможенные услуги. Они, в частности, помогают экспортировать в Россию компоненты для транспортного сектора, металлообрабатывающее и лабораторное оборудование, электронику, микроэлектронику и компоненты, а также продукцию военного назначения.

"Россия прилагает значительные усилия, чтобы обойти международные санкции, разрабатывая новые схемы с привлечением российских спецслужб, используя контакты с компаниями, работающими в странах Европейского Союза, и используя российских и белорусских граждан", – отмечают ведомства.

Большинство российских и белорусских граждан, владеющих компаниями в Литве, связанными со схемами обхода санкций, имеют прямые деловые контакты в России и Беларуси. Их фирмы закупают оборудование, произведенное на Западе, и поставляют его российским или белорусским компаниям, учреждениям и исследовательским организациям, работающим в стратегических отраслях, говорится в отчете.

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Кроме того, некоторые компании действовали в интересах российских структур, пытаясь обеспечить их оборудованием для модернизации вооруженных сил, и получали финансирование от компаний, связанных с российской военной промышленностью.

К организации импорта подсанкционных товаров причастны российские спецслужбы, говорится в отчете.

Поскольку российская стратегическая промышленность сталкивается с трудностями из-за санкций, "очень вероятно, что российские спецслужбы увеличат свои усилия по закупке и поставке в Россию необходимого оборудования, производства или технологических инноваций", считают в литовской разведке.

Также были выявлены случаи, когда схемы обхода санкций были организованы гражданами России, которые не создали и не ведут бизнеса в Литве, но получили вид на жительство. Обычно они действуют как посредники, пытаясь установить контакты с литовскими компаниями, которые продают или производят оборудование, необходимое России.

В отчете литовских спецслужб также говорилось, что РФ имеет достаточно ресурсов, чтобы воевать в Украине с нынешней интенсивностью еще как минимум два года. В то же время РФ готовится к долгосрочной конфронтации с НАТО, в частности в регионе Балтийского моря, и для этого постепенно расширяет свои военные возможности на запад.

Кроме того, директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис, комментируя угрозу войны, сказал, что сейчас нет оснований для паники, однако следует "готовиться к худшему".