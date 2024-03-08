СМИ обнародовали ключевые моменты из будущего обращения Байдена

Американские СМИ опубликовали отрывки обращения к Конгрессу президента США Джо Байдена.

Источник: Bloomberg, CNN

Детали: В публикациях говорится, что Байден будет пытаться отвергнуть упреки относительно своего возраста в обращении "О состоянии дел в государстве", обвинив своего вероятного оппонента от Республиканской партии - бывшего президента Дональда Трампа - в том, что он представляет угрозу для американской демократии.

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Прямая речь: "Моя жизнь научила меня принимать свободу и демократию. Будущее, основанное на основных ценностях, которые определили Америку: честность, порядочность, достоинство, равенство.

Уважать каждого. Дать каждому честный шанс. Не давать ненависти убежища. Сейчас некоторые люди моего возраста видят другую историю: американскую историю обиды, мести и возмездия. Это не про меня".

Детали: Bloomberg указывает на то, что перед президентом стоит задача убедить скептически настроенных американцев в том, что он способен провести еще четыре года в Белом доме и сформулировать повестку дня на второй срок.

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Ожидается, что Байден подчеркнет достижения своего первого срока и будет настаивать на новых действиях по помощи Украине, иммиграции, праву на аборт, повышению налогов для богатых и снижению цен на лекарства.

Кроме того, Байден объявит о решении построить временный порт в секторе Газа для поставки гуманитарной помощи палестинцам.

По словам источников CNN, он "обеспечит возможность принимать сотни дополнительных грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно".