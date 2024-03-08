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Питання не в тому "скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям" – Байден

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 березня 2024, 06:44
Питання не в тому скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям – Байден
Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден висловив оптимізм щодо своєї здатності керувати країною, згадавши про свій вік, який був суперечливою темою серед деяких виборців, які вважають його занадто старим.

Джерело: звернення Байдена, цитує CNN

Пряма мова: "Я налаштований оптимістично. Я дійсно оптимістичний. Я оптиміст.

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Мої співвітчизники, питання, яке стоїть перед нашою країною, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям?"

Деталі: У публікації нагадують, що Байден вже є найстаршим президентом в історії, він випередив Рональда Рейгана, якому наприкінці другого терміну було 77 років.

Якщо Байден буде обраний у 2024 році, йому буде 86 наприкінці другого терміну.

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Теми: БайденСША
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