Питання не в тому "скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям" – Байден

Президент США Джо Байден висловив оптимізм щодо своєї здатності керувати країною, згадавши про свій вік, який був суперечливою темою серед деяких виборців, які вважають його занадто старим.

Джерело: звернення Байдена, цитує CNN

Пряма мова: "Я налаштований оптимістично. Я дійсно оптимістичний. Я оптиміст.

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Мої співвітчизники, питання, яке стоїть перед нашою країною, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям?"

Деталі: У публікації нагадують, що Байден вже є найстаршим президентом в історії, він випередив Рональда Рейгана, якому наприкінці другого терміну було 77 років.

Якщо Байден буде обраний у 2024 році, йому буде 86 наприкінці другого терміну.