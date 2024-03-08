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Канада присоединится к "коалиции дронов" для Украины

Пятница, 8 марта 2024, 11:32
Канада присоединится к коалиции дронов для Украины
Фото: Getty Images

Министр обороны Канады Билл Блэр пообещал, что Канада присоединится к международной "коалиции дронов", которую возглавляют Латвия и Великобритания.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение правительства Канады

Детали: Отмечается, что как член коалиции, Оттава будет продолжать искать пути усиления потенциала беспилотников в Украине.

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"На сегодня Канада значительно активизировала свой вклад в развитие потенциала дронов в Украине, передав Киеву более 100 специализированных камер для беспилотников канадского производства от компании L3 Wescam", – говорится в пресс-релизе.

Ранее Блэр объявил о передаче Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70.

Накануне министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.

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Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как "формат Рамштайн".

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев в январе объявил, что Лондон выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

Темы: Канадавойна
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