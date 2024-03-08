Российских самолетов А-50 до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях – Олещук

Воздушные силы ВСУ отмечают, что после значительных потерь в авиации россияне существенно снизили количество ударов управляемыми авиабомбами и уже больше недели вблизи украинских границ не появляется самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Источник: командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Чуть ли не ежедневно расчеты зенитных ракетных войск Воздушных сил охотятся за российскими истребителями.

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Буквально вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км. Работаем и сегодня! Проверяем результат боевой работы!

Да, враг продолжает атаковать наши позиции управляемыми авиабомбами, но подлетать слишком близко уже не решается".

Детали: По словам генерала, после значительных потерь - самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и истребителей Су-34/Су-35, оккупанты существенно снизили количество авиаударов КАБами.

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Кроме этого самолетов ДРЛО до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях, что уменьшает возможности врага в ведении радиолокационной разведки.

Прямая речь: "По нашим данным, среди российских пилотов уже начались определенные "дискуссии" относительно решений военного руководства - посылать их в один конец. Такие разговоры, а возможно и саботаж, при выполнении задач оккупантами, будут только расти, когда Воздушные силы получат от западных партнеров больше инструментов для защиты нашего неба от воздушных атак врага".

Напомним: По состоянию на 8 марта с начала 2024 года Воздушные силы сбили не менее 15 российских самолетов, включая два борта ДРЛВ А-50.