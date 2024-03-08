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Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

В рейтинг лидеров "УП100.Сила женщин" вошла Анна Новосад

"Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 15:05
В рейтинг лидеров УП100.Сила женщин вошла Анна Новосад

Жюри отметили ее в категории "Образование и наука".

Анна Новосад занимала должность министра образования и науки Украины в 2019-2020 годах. Сегодня является соучредителем и стратегическим директором благотворительного фонда savED.

За менее чем два года работы, savED создал 64 образовательных центра, которые стали "скорой образовательной помощью" для общин, где школы пострадали или были разрушены полностью. Фонд помогает более 150 школам в пострадавших громадах Черниговской, Киевской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областей.

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Где-то – это обустроенные комфортные и безопасные укрытия, где-то – образовательные центры, где-то восстановлены пострадавшие школьные помещения, а где-то – помощь техникой, мебелью или другим оборудованием.

Кроме этого, одним из важных направлений деятельности savED остается обустройство цифровых образовательных центров – пространств с гаджетами, книгами и настольными играми, где дети могут заниматься и общаться между собой.

В рамках работы фонда Анна Новосад вместе со своей командой рассказывает о том, как сделать укрытие в школах пригодным для обучения, в том числе. Также команда savED делится успешными кейсами по восстановлению учебных заведений, одними из которых стали школы в Киевской, Николаевской и Черниговской областях.

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В прошлом году "Украинская правда" присоединились к инициативе savED "В школу снова", чтобы собрать средства на укрытие для лицея в прифронтовом Николаеве. С помощью читателей удалось собрать 4 млн гривен.

В этом году фонд имеет планы продолжать свои программы по восстановлению школ. Также в savED планируют сфокусироваться на поддержке детей из деоккупированных сел.

Следи за анонсами и узнавай, кто еще вошел в список лидеров проекта "УП100. Сила женщин".

Церемония награждения состоится 20 марта.

Купить билеты и посмотреть расписание мероприятия можно по ссылке.

Темы: Сила женщин
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