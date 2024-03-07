Приходи на первую премию "УП100.Сила женщин".

Редакция "Украинской правды" в своем новом проекте "УП100.Сила женщин" наградит сотню женщин-лидеров, которые ежедневно показывают пример креативности, острого ума и несокрушимости, что поражает.

Это женщины, которые в первые дни полномасштабной войны присоединились к войску или стали волонтерами. Те, кто активно продвигает науку, выступает на спортивных аренах и поднимает флаг Украины в мире. Или те, кто продолжает развивать бизнес в Украине, вкладывая силы и усилия в развитие страны.

"Сегодня украинские женщины играют важную роль в нашем сопротивлении. Это и военные, и волонтеры, и правозащитницы, и художницы, и спортсменки. Этим проектом мы хотим отметить усилия женщин, которые двигают страну вперед в самый тяжелый период ее независимости", – делится главный редактор УП Севгиль Мусаева.

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Сотню лидеров проекта "УП100. Сила женщин" редакция отмечала вместе с независимыми экспертами в восьми категориях: защитницы, общество, бизнес, политика и государственное управление, культура, креативные индустрии, спорт, образование и наука.

Мероприятие состоится 20 марта в Киеве.

На событии вы сможете пообщаться с участницами проекта, командой редакции и насладиться выступлением украинских исполнителей, среди которых нынешняя представительница Украины на Евровидении 2024 alyona alyona, которая уже в мае представит нашу страну вместе с Jerry Heil.

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Купить билет и посмотреть расписание события можно по ссылке.

Партнерами мероприятия стали: USAID "Укрепление общественного доверия (UCBI), Biosphere Corporation, AGA.TE Jewelry Studio, La Famiglia Catering и бутик цветов KVITONKY