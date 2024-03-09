Россияне потеряли еще 850 своих военных и более полусотни артсистем
Суббота, 9 марта 2024, 08:22
Российские оккупанты за сутки войны потеряли еще 850 своих военных, 53 артсистемы и 6 танков.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 423160 (+850) человек,
- танков - 6712 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 12823 (+25) ед,
- артиллерийских систем - 10428 (+53) ед,
- РСЗО - 1012 (+1) ед,
- средства ПВО - 707 (+3) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8041 (+43),
- крылатые ракеты - 1919 (+0),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13683 (+85) ед,
- специальная техника - 1666 (+10)
Данные уточняются.