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Росіяни втратили ще 850 своїх військових та понад пів сотні артсистем

Роман ПетренкоСубота, 9 березня 2024, 08:22
Росіяни втратили ще 850 своїх військових та понад пів сотні артсистем
українські воїни, фото: генштаб

Російські окупанти за добу війни втратили ще 850 своїх військових, 53 артсистеми та 6 танків.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 423160 (+850) осіб,
  • танків ‒ 6712 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12823 (+25) од,
  • артилерійських систем – 10428 (+53) од,
  • РСЗВ – 1012 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 707 (+3) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13683 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1666 (+10)

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війні
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