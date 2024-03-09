Казахстан расследует убийство своих граждан силовиками РФ: якобы готовили теракт в Москве

Комитет национальной безопасности Казахстана начал досудебное расследование после публикаций о том, что сотрудники силовых структур России убили двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ.

Источник: КНБ Казахстана, Медуза со ссылкой на ФСБ РФ и Astra

Дословно КНБ Казахстана: "Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества".

Реклама:

Детали: 7 марта ФСБ заявила о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который, как утверждалось, готовили боевики ячейки ИГИЛ в Афганистане — "Вилаят Хорасан".

"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и в результате были нейтрализованы ответным огнем", — сообщила российская спецслужба.

По месту проживания убитых подозреваемых, заявили в ФСБ, нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Управление ФСБ по Калужской области возбудило уголовное дело о подготовке к теракту (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК).

ВИДЕО ДНЯ

Одним из первых о том, что убитые — граждане Казахстана, сообщило издание Astra. По словам его источников, перестрелка ФСБ с предполагаемыми террористами произошла рано утром 7 марта в деревне Коряково Калужской области. В результате были убиты два подозреваемых — 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Джанибек Таскулаев, которые приехали в Россию 28 февраля.

Предыстория: