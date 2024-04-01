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Россияне попали в здание пожарно-спасательного подразделения на Харьковщине

Ирина БалачукПонедельник, 1 апреля 2024, 07:46
Россияне попали в здание пожарно-спасательного подразделения на Харьковщине
Фото ГСЧС

Российские захватчики обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Харьковской области ночью 1 апреля, есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "Этой ночью враг нанес удары по населенному пункту, граничащему со страной-агрессором. Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена". 

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Фото ГСЧС

Детали: Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания. 

 
фото ГСЧС

Сообщается, что в момент удара на дежурстве находились 6 спасателей, но никто из них не пострадал.

Темы: Харьковская областьГСЧС
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