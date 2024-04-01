ВСУ за сутки обезвредили 710 оккупантов и сожгли 20 танков
Понедельник, 1 апреля 2024, 08:00
Минус 710 солдат, 20 танков и 32 артсистемы − таковы потери России в захватнической войне против Украины за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 01.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 442 880 (+710) человек,
- танков − 6 986 (+20) ед,
- боевых бронированных машин − 13 321 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 11 082 (+32) ед,
- РСЗО − 1 023 (+0) ед,
- средств ПВО − 744 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 757 (+26) ед,
- крылатых ракет − 2 057 (+9) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 14 752 (+35) ед,
- специальной техники − 1 826 (+3) ед.
Данные уточняются.