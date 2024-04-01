СБУ задержала работника УЗ, который готовил ракетный удар по железной дороге

В Чернигове правоохранители задержали работника "Укрзализныци", который передавал оккупантам информацию о местах дислокации Вооруженных Сил Украины в области, и готовил ракетный удар по железной дороге.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, в конце февраля 2024 года сотрудники спецслужбы РФ завербовали черниговца, который работал на местном подразделении Укрзализныци.

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Мужчина проводил разведку и собирал сведения о перемещении, места дислокации Вооруженных Сил Украины на территории города Чернигова и Черниговской области. Также он информировал врага о размещении объектов военно-промышленного комплекса Украины.

фото: СБУ

Кроме того, злоумышленник проверял разведданные оккупантов относительно возможного использования железнодорожной линии для перемещения военной техники ВСУ. Для этого он скрыто отслеживал движение эшелонов и фиксировал направления их маршрутов и места остановок.

фото: СБУ

Собранные данные мужчина посылал оккупантам вместе с пометками на скриншотах "Google Maps". Эту информацию захватчики планировали использовать для ракетного удара по инфраструктуре Укрзализныци, чтобы нарушить логистику ВСУ.

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фото: СБУ

Работники СБУ задержали злоумышленника во время выполнения вражеского задания. У мужчины изъяли мобильный телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с агрессором через мессенджер. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.





