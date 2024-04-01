Без паники: песчаная буря украинцам не грозит – синоптики
Понедельник, 1 апреля 2024, 13:31
В Украине не будет пыльной бури, есть лишь легкое ухудшение видимости из-за пыли, занесенной из пустыни Сахары.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: Синоптики успокаивают: запыленность воздуха пустынной пылью - это не пыльная буря.
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Для пыльной бури скорость ветра должна быть выше 12 м/с, а длиться это должно 3 часа и более. Синоптики Украинского гидрометцентра не ожидают усиления скорости ветра, а значит и бури на этот раз не будет.
Дословно: "Пожалуйста, не путайте легкое ухудшение видимости из-за пыли с опасным стихийным явлением. Не представляйте лишнего и не паникуйте".