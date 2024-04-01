Помогала незаконно пересечь границу: на Львовщине пограничники разоблачили коллегу

На Львовщине разоблачили инспектора пограничной службы, которая помогала мужчинам призывного возраста за 9 тысяч долларов незаконно покинуть территорию Украины.

Источник: ГПСУ, ГБР

Дословно ГБР: "Установлено, что к служащей за советом обратился гражданин Украины, который постоянно живет и работает на территории Польши, но недавно вернулся в Украину навестить родственников. Мужчина хотел узнать, как законно можно попасть обратно в Польшу, поскольку не подумал об этом заранее.

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ФОТО: ГПСУ

Женщина сообщила, что законно выехать из Украины ему уже не удастся, однако за 9 тыс. долларов США она сможет "помочь" организовать его переправку".

Детали: Сообщается, что инспектор также предложила мужчине поискать еще 3-4 человека, которые хотели бы вместе с ним попасть в Европу. Пограничница пообещала, что доставит мужчин автомобилем до границы с Молдовой или с Польшей, и расскажет о патрулировании границы, чтобы нарушители могли пересечь ее вне пунктов пропуска.

ФОТО: ГПСУ

Чиновница назначила встречу для передачи денег в помещении агентства недвижимости. После получения взятки женщину задержали правоохранители. Злоумышленнице сообщили о подозрении в незаконной переправке лица через государственную границу Украины. Ей грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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ФОТО: ГПСУ

По ходатайству ГБР суд избрал подозреваемой меру пресечения - залог в 60,5 тыс. грн и отстранил от исполнения обязанностей.





