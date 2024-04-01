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Коллектор поврежден в Дарницком районе Киева: движение транспорта ограничили

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 апреля 2024, 16:44
Коллектор поврежден в Дарницком районе Киева: движение транспорта ограничили
иллюстративное фото с сайта vitatv

В Дарницком районе Киева произошло повреждение участка коллектора, на месте работают аварийные службы.

Источник: Киевская городская государственная администрация

Детали: Сообщается, что поврежден участок Новодарницкого коллектора глубокого залегания.

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На месте работает аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала", работники дорожно-эксплуатационной службы и другие службы. Проводится обследование сетей и локализация повреждения.

Движение транспорта перекрыто по первой полосе в направлении Харьковского шоссе на пересечении улиц Горловской и Архитектора Вербицкого.

Темы: Киев
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