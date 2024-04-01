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Пять человек погибли из-за сильного урагана в Польше

Мария Емец, Евгений КизиловПонедельник, 1 апреля 2024, 18:34
Пять человек погибли из-за сильного урагана в Польше
фото: KP PSP Zakopane

Мощные ветры на юге Польши в последние два дня привели к гибели пяти человек, среди которых дети, а также нанесли значительный материальный ущерб.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Onet

Детали: Ветер начал серьезно усиливаться в ночь на понедельник. Отдельные порывы в районе горного курортного города Закопане достигали более 100 км/ч, ветер поломал много веток и повалил деревья, сорвало фрагмент кровли одного из отелей.

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Из-за непогоды полиция призвала не выходить из дома без крайней необходимости, туристические тропы в Татрах объявили закрытыми, как и горнолыжные подъемники. Также отменили традиционные лыжные соревнования с использованием антикварного оборудования.

В одном из районов города дерево упало на движущийся автомобиль, 23-летняя женщина за рулем погибла. В другом месте большая ветка упала на семью, выходившую из церкви, девятилетний мальчик от полученной травмы скончался.

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В городке Рабка-Здруй, что севернее Закопане в направлении Кракова, в результате падения дерева погибли три человека, в том числе шестилетний ребенок.

Напомним: Прошлым летом от сильных ураганов пострадали многие страны Европы, в том числе Хорватия и Литва. Ученые предполагают, что из-за изменения климата экстремальные погодные явления станут более частыми, чем были до сих пор.

Темы: Польшапогодачрезвычайное происшествиежертвы
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