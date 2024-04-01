П'ятеро людей загинули через сильний буревій у Польщі

Потужні вітри на півдні Польщі в останні два дні призвели до загибелі п'ятьох людей, серед яких діти, а також завдали значних матеріальних збитків.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Onet

Деталі: Вітер почав серйозно посилюватися в ніч на понеділок. Окремі пориви в районі гірського курортного міста Закопане сягали понад 100 км/год, вітер поламав багато гілок і дерев, зірвало фрагмент покрівлі одного з готелів.

Реклама:

Через негоду поліція закликала не виходити з дому без нагальної необхідності, туристичні стежки у Татрах оголосили закритими, як і гірськолижні підйомники. Також скасували традиційні лижні змагання з використанням антикварного обладнання.

В одному з районів міста дерево впало на автомобіль, що рухався, 23-річна жінка за кермом загинула. В іншому місці велика гілка впала на родину, що виходила з церкви, дев'ятирічний хлопчик від отриманої травми помер.

ВІДЕО ДНЯ

У селищі Рабка-Здруй, що північніше від Закопаного у напрямку Кракова, внаслідок падіння дерева загинули троє людей, у тому числі шестирічна дитина.

Нагадаємо: Минулого літа від сильних буревіїв постраждали багато країн Європи, у тому числі Хорватія та Литва. Науковці припускають, що через зміни клімату екстремальні погодні явища стануть менш рідкісними, ніж були досі.