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В оккупированной РФ Абхазии упал военный вертолет

Станислав ПогориловВторник, 2 апреля 2024, 12:02
В оккупированной РФ Абхазии упал военный вертолет
Фото: Getty Images

В оккупированной Россией Абхазии 2 апреля упал ударный вертолет Ми-24.

Источник: "Эхо Кавказа", "ТАСС", "РБК"

Детали: Сообщается, что вертолет совершил "жесткую посадку" в Гульрипшском районе. Члены экипажа живы, но их госпитализировали.

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На место происшествия прибыл глава МЧС Лев Квициния. Причины происшествия выясняются.

Вертолет принадлежит абхазскому министерству обороны.

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