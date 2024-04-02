В оккупированной РФ Абхазии упал военный вертолет
Вторник, 2 апреля 2024, 12:02
В оккупированной Россией Абхазии 2 апреля упал ударный вертолет Ми-24.
Источник: "Эхо Кавказа", "ТАСС", "РБК"
Детали: Сообщается, что вертолет совершил "жесткую посадку" в Гульрипшском районе. Члены экипажа живы, но их госпитализировали.
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На место происшествия прибыл глава МЧС Лев Квициния. Причины происшествия выясняются.
Вертолет принадлежит абхазскому министерству обороны.
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Предыстория:
- В феврале вертолет Ми-8 разбился в Карелии.
- 12 марта в Ивановской области РФ возле военного аэродрома "Северный" упал самолет Ил-76. На борту было восемь членов экипажа и семь пассажиров.
- 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту, по меньшей мере 2 человека − за другими данными 1 − погибли.