Уничтожили лодку и 6 аэрофотостанций: ВСУ нанесли удар по позициям россиян на двух направлениях

Вооруженные силы Украины в течение суток 1 апреля на Ореховском и Херсонском направлениях нанесли российским войскам существенные потери в личном составе и технике, в частности уничтожили 6 фотоаэростанций.

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно: "Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах. В течение суток получили подтверждение, что у врага на Ореховском и Херсонском направлениях стало меньше на 126 оккупантов, 1 лодку и 6 аэрофотостанций".

Реклама:

Детали: Также сообщается, что ВСУ уничтожили 57 единиц вооружения и военной техники оккупантов. Из них 2 танка, 22 единицы авто-бронетехники, 22 артиллерийских системы, 2 БпЛА, 1 радиолокационную станцию и 1 комплекс дальнего визуального наблюдения.

Напомним: ВСУ уничтожили над Черным морем российский дрон "Форпост" за $7 миллионов.