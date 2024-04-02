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Идентичный российскому: в Кыргызстане приняли закон об "иноагентах"

Анастасия ПроцВторник, 2 апреля 2024, 14:35
Идентичный российскому: в Кыргызстане приняли закон об иноагентах
Президент Кыргызстана Садир Жапаров, фото: Getty Images

2 апреля 2024 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об "иностранных представителях". Он вступит в силу через 10 дней.

Источник: киргизская служба Радио Свобода

Детали: Согласно этому закону, все неправительственные организации, которые финансируются из-за рубежа и ведут "политическую деятельность" в Кыргызстане, будут признаны "исполнителями функции иностранного представителя" и должны регистрироваться в Министерстве юстиции. 

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От признанных "иностранными представителями" организаций будут требовать дополнительных отчетов об использовании полученных извне денег, а также о своей совместной деятельности и руководителях каждые шесть месяцев.

Также власти могут осуществлять внеплановые проверки. Организации, которые не зарегистрировались как "иностранные представители", прекратят деятельность на шесть месяцев.

Президент Кыргызстана считает, что закон "представляет интерес для общественности, неправительственных организаций и их зарубежных партнеров".

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В то же время он обвинил неправительственные организации в том, что они в течение 30 лет работали в Кыргызстане и никому не отчитывались, а лишь "открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их по своему усмотрению, в том числе в личных целях".

Как пишет киргизская служба Радио Свобода, этот закон на 98% аналогичен российскому закону "об иностранных агентах". В России закон об иностранных агентах приняли еще в 2012 году. На его основании минюст может признать "иностранными агентами" некоммерческие организации, которые финансируются из-за рубежа и ведут политическую деятельность.



Темы: Кыргызстан
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