В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине

На Харьковщине умер в больнице 11-летний мальчик, который был ранен во время обстрела россиянами села Новоосиново Купянского района.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела умер в больнице".

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Детали: Глава ОГА добавил, что во вторник в селе Новоосиново Купянского района в результате вражеских ударов погиб его 58-летний отец.

Что предшествовало: Российские войска вечером 2 апреля обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области. 11-летнего парня с ранениями госпитализировали в медицинское учреждение".