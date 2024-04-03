В больнице умер мальчик, который был ранен в результате обстрела села на Харьковщине
Среда, 3 апреля 2024, 08:12
На Харьковщине умер в больнице 11-летний мальчик, который был ранен во время обстрела россиянами села Новоосиново Купянского района.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела умер в больнице".
Реклама:
Детали: Глава ОГА добавил, что во вторник в селе Новоосиново Купянского района в результате вражеских ударов погиб его 58-летний отец.
Что предшествовало: Российские войска вечером 2 апреля обстреляли село Новоосиново Купянского района Харьковской области. 11-летнего парня с ранениями госпитализировали в медицинское учреждение".