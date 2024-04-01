Россияне, обстреливая Волчанск, ранили женщину
Понедельник, 1 апреля 2024, 15:19
Российские войска в понедельник днем нанесли удары по городу Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области, в результате чего получила ранения 27-летняя женщина.
Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram
Детали: По его словам, обстрел состоялся 1 апреля в 13:20.
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Россияне нанесли удары по жилым домам города.
Женщина получила осколочные травмы. Ее госпитализировали.
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