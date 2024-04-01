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Россияне, обстреливая Волчанск, ранили женщину

Евгений КизиловПонедельник, 1 апреля 2024, 15:19
Россияне, обстреливая Волчанск, ранили женщину
Стела на въезде в Волчанск. Фото: Александра Новосел/Суспільне Харків

Российские войска в понедельник днем нанесли удары по городу Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области, в результате чего получила ранения 27-летняя женщина.

Источник: председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Детали: По его словам, обстрел состоялся 1 апреля в 13:20.

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Россияне нанесли удары по жилым домам города.

Женщина получила осколочные травмы. Ее госпитализировали.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Вражеские войска обстреливали Волчанск и в прошедшие сутки. Они нанесли по городу авиационные удары.
  • Также Волчанск обстреливался из артиллерии и минометов.

Темы: обстрелХарьковская областьвойна
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