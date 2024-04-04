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Последствия удара по Харькову: возросло количество погибших, есть раненые

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 апреля 2024, 03:08
Последствия удара по Харькову: возросло количество погибших, есть раненые
последствия удара по Харькову ночью 4 апреля, фото: Олег Синегубов

В результате вражеской атаки на Харьков есть погибшие и раненые.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Терехова: "Имеем четырех погибших на месте повторного прилета по жилым домам в густонаселенном районе Харькова. Там же пятеро раненых.

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В другом районе города предварительно имеем одного погибшего, там попадание в частном секторе".

Детали: Терехов сообщил о возможных перебоях со светом в некоторых районах Харькова.

В некоторых районах Харькова возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры.

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По словам Синегубова, по состоянию на 3:02 известно о четырех погибших.

Прямая речь Синегубова: "Обнаружили еще тело гражданской женщины.

По меньшей мере пять гражданских получили ранения. Три человека госпитализированы в медицинские учреждения, один из пострадавших - в тяжелом состоянии".

Обновлено в 4:06: Прямая речь Синегубова: "По меньшей мере, 10 человек получили ранения в результате атаки оккупантов на Харьков.

49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты - в среднем и легком состояниях.

Среди пострадавших - медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила травмы от повторного удара.

 
фото: Олег Синегубов
 
фото: Олег Синегубов

Что предшествовало: Стало известно, что в результате повторной вражеской атаки беспилотниками на Харьков погибли трое спасателей.

Темы: ХарьковШахедвойна
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