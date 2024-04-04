Последствия удара по Харькову: возросло количество погибших, есть раненые
В результате вражеской атаки на Харьков есть погибшие и раненые.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов
Прямая речь Терехова: "Имеем четырех погибших на месте повторного прилета по жилым домам в густонаселенном районе Харькова. Там же пятеро раненых.
В другом районе города предварительно имеем одного погибшего, там попадание в частном секторе".
Детали: Терехов сообщил о возможных перебоях со светом в некоторых районах Харькова.
В некоторых районах Харькова возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры.
По словам Синегубова, по состоянию на 3:02 известно о четырех погибших.
Прямая речь Синегубова: "Обнаружили еще тело гражданской женщины.
По меньшей мере пять гражданских получили ранения. Три человека госпитализированы в медицинские учреждения, один из пострадавших - в тяжелом состоянии".
Обновлено в 4:06: Прямая речь Синегубова: "По меньшей мере, 10 человек получили ранения в результате атаки оккупантов на Харьков.
49-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, другие пациенты - в среднем и легком состояниях.
Среди пострадавших - медсестра Областного центра экстренной медицинской помощи, которая в составе бригады приехала на вызов и получила травмы от повторного удара.
Удари російськими "Шахедами" по Харкову в ніч на 4 квітня.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 4, 2024
Відео: Телеграм Олега Синєгубова pic.twitter.com/ntu0l23I2e
Что предшествовало: Стало известно, что в результате повторной вражеской атаки беспилотниками на Харьков погибли трое спасателей.