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Генштаб: ВСУ за сутки обезвредили 670 оккупантов, уничтожили 9 танков и 29 артсистем

Станислав ПогориловЧетверг, 4 апреля 2024, 08:24
Генштаб: ВСУ за сутки обезвредили 670 оккупантов, уничтожили 9 танков и 29 артсистем
Фото: Getty Images

За минувшие сутки российские захватчики потеряли на фронте 670 военных убитыми и ранеными, общее количество обезвреженных оккупантов достигло 445 040 человек.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 445 040 (+670) человек,
  • танков - 7 018 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 13 386 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 11171 (+29) ед,
  • РСЗО - 1 026 (+1) ед,
  • средств ПВО - 746 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8817 (+21),
  • крылатых ракет - 2059 (+0),
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 861 (+48) ед,
  • специальной техники - 1845 (+7).

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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