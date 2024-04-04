Генштаб: ВСУ за сутки обезвредили 670 оккупантов, уничтожили 9 танков и 29 артсистем
Четверг, 4 апреля 2024, 08:24
За минувшие сутки российские захватчики потеряли на фронте 670 военных убитыми и ранеными, общее количество обезвреженных оккупантов достигло 445 040 человек.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 445 040 (+670) человек,
- танков - 7 018 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 13 386 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 11171 (+29) ед,
- РСЗО - 1 026 (+1) ед,
- средств ПВО - 746 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8817 (+21),
- крылатых ракет - 2059 (+0),
- кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14 861 (+48) ед,
- специальной техники - 1845 (+7).