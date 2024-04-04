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В пятницу в Украине потеплеет, а в субботу – задождит

Алена МазуренкоЧетверг, 4 апреля 2024, 12:24
В пятницу в Украине потеплеет, а в субботу – задождит
фото: pixabay

В пятницу в Украине преимущественно без осадков, кроме западных областей, где прогнозируют дождь. В субботу – днем кратковременные дожди, местами грозы.

Источник: Укргидрометцентр, "Интерфакс-Украина"

Детали: В пятницу 5 апреля в западных областях Украины, а днем и в Одесской, Винницкой и Житомирской областях ожидается небольшой, в Карпатах и Закарпатье умеренный дождь, на остальной территории без осадков.

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погода 5 апреля

Ветер – западный, юго-западный, на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, в северных областях местами 0-2 градусов мороза, днем 11-16 градусов тепла; на Закарпатье и в южной части ночью 4-9 градусов тепла, днем 15-20 градусов.

В Киеве 5 апреля без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2 градусов тепла, днем 13-15 градусов.

ВИДЕО ДНЯ

В субботу, 6 апреля, ночью в Украине (кроме запада и юга) без осадков; днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9 градусов; на востоке страны 1-6 градусов тепла; днем 13-18 градусов.

 
погода 6 апреля

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днем 16-18 градусов.

Темы: погодаУкраина
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