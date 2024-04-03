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Тепло и ветер: в столице третий день подряд фиксировали рекорды

Валентина РоманенкоСреда, 3 апреля 2024, 11:57
Тепло и ветер: в столице третий день подряд фиксировали рекорды
фото обсерватории Срезневского

2 апреля в Киеве метеорологи зафиксировали три температурных рекорда и мощный ветер.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой теплой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 12,1°С. Предыдущее рекордное значение 1951 года превышено на 2,4°С.

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Максимальная температура воздуха достигла 26,9°С, что на 3,8°С выше предыдущего рекордного показателя 2017 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 16,4°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1990 и 2017 годов на 2,4°С, а климатическую норму - на 9,9°С.

Кроме этого 2 апреля в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 19 м/с (68 км/ч), что превысило на 1 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2018 году.

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Что предшествовало: В воскресенье 31 марта 2024 года метеорологи зафиксировали два температурных рекорда в Киеве.

Апрель в столице начался с трех рекордов. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует концу мая.

Темы: погодаКиев
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