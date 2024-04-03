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Сахара отступила: воздух в Киеве нормализовался

Валентина РоманенкоСреда, 3 апреля 2024, 11:14
Сахара отступила: воздух в Киеве нормализовался
фото Ольги Вишни

По состоянию на 09:30 3 апреля качество воздуха в Киеве нормализовалось, в городе наблюдается низкий уровень загрязненности.

Источник: директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александр Возный, которого цитирует официальный портал столичной власти

Прямая речь: "Через почти двое суток загрязнения воздуха мелкодисперсной пылью из Сахары можем констатировать, что ситуация в городе нормализовалась. Соответственно предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются. Следите за состоянием воздуха в приложении "Киев Цифровой" и берегите себя".

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Детали: По состоянию на 09:30 городская система мониторинга зафиксировала следующие показатели.

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха* - 41 (низкий уровень загрязненности).

ВИДЕО ДНЯ

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 33 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: просп. Правды, 64-Г общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: просп. Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха - 52 (средний уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: ул. Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха - 40 (низкий уровень загрязненности).

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 36 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха - 7 (очень низкий уровень загрязненности).

 

Справка: Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей: PM2.5 и PM10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), ОЗ (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Что предшествовало: Вместе с волной тепла мелкодисперсная пыль фракции PM10 была занесена на территорию Украины из Средиземноморья.

Темы: погодаКиев
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