Глава МВД: За время войны на минах подорвались 289 гражданских, среди них 15 детей

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что за время полномасштабного вторжения России в Украину 289 гражданских погибли в результате подрыва на взрывоопасных предметах, среди них 15 детей.

Источник: Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Деоккупированные территории, районы, приближенные к линии фронта - в зоне наибольшего риска. Там и проводится основная разъяснительная работа. Но все же в силу разных причин, к сожалению, теряем людей. 289 человек погибли в результате подрыва на взрывоопасных предметах, из них 15 детей".

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Детали: По словам Клименко, на минах подрываются сельские жители, которые пытаются обработать поля, не дождавшись официального разрешения от властей, и те, кто "просто игнорирует все запреты и ходит на опасные участки собрать грибы, например, или просто прогуляться".

Также министр рассказал, что есть и те, кто находят мину или какой-то боеприпас и пытаются его разобрать прямо на месте или несут домой.

"Зачем - вопрос открытый. Но за это непонятное любопытство люди платятся как здоровьем, так и жизнью".

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