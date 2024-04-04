В результате ракетного удара по Харьковской области погиб один человек, еще двое ранены
В результате российской атаки по Харьковской области днем 4 апреля погиб работник сельскохозяйственного предприятия, еще двое ранены.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "В 12:47 оккупанты ударили по Харьковскому району между населенными пунктами. В результате удара погиб гражданский мужчина, который находился во время удара в тракторе. Данные устанавливаются".
Обновлено: Позже Синегубов уточнил, что в результате российского обстрела земельного участка между селом Березовка и селом Коротич погиб 36-летний работник агропредприятия".
Детали: Также глава Харьковской ОВА добавил, что также ранения получили 55 и 21-летние мужчины. Сейчас они госпитализированы. По словам Синегубова, все в тот момент работали на поле. Кроме того, оккупанты повредили 3 сельхозмашины.
Предыстория:
- Днем 4 апреля власти Украины объявляли о воздушной тревоге в восточных и центральных областях, в Харькове слышали звуки взрывов.
- Ночью 4 апреля оккупанты ударили "Шахедами" по Харькову − убили 4 человека и ранили еще по меньшей мере 12. В городе зафиксировали 4 попадания "Шахедов" в объекты гражданской инфраструктуры, одного мужчину удалось спасти из-под завалов.
- В общем ночью 4 апреля Россия применила против Украины 20 дронов-камикадзе "Шахед", 11 из них удалось уничтожить.