В результате ракетного удара по Харьковской области погиб один человек, еще двое ранены

В результате российской атаки по Харьковской области днем 4 апреля погиб работник сельскохозяйственного предприятия, еще двое ранены.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "В 12:47 оккупанты ударили по Харьковскому району между населенными пунктами. В результате удара погиб гражданский мужчина, который находился во время удара в тракторе. Данные устанавливаются".

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Обновлено: Позже Синегубов уточнил, что в результате российского обстрела земельного участка между селом Березовка и селом Коротич погиб 36-летний работник агропредприятия".

Фото: Харьковская ОВА

Детали: Также глава Харьковской ОВА добавил, что также ранения получили 55 и 21-летние мужчины. Сейчас они госпитализированы. По словам Синегубова, все в тот момент работали на поле. Кроме того, оккупанты повредили 3 сельхозмашины.

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Фото: Харьковская ОВА

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