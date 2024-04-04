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Разведка Британии: Увеличение атак не помогает РФ продвинуться на Новопавловском направлении

Андрей Синявский, Станислав ПогориловЧетверг, 4 апреля 2024, 13:13
Разведка Британии: Увеличение атак не помогает РФ продвинуться на Новопавловском направлении
Фото: Getty Images

Разведка Великобритании рассказала, что Россия увеличила количество атак на Новопавловском направлении, где не достигает успеха, но в целом в марте по всей линии фронта количество штурмов уменьшилось.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на новый разведывательный обзор британского Минобороны

Детали: В ведомстве отметили, что количество российских атак на юго-запад от Донецка (Новопавловское направление) выросло с 721 в феврале до 806 в марте, что составляет 38% от всех атак по всей линии фронта.

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"Несмотря на эти усилия Россия не достигла заметных успехов в этом районе и продолжает воевать за небольшие населенные пункты, в частности Новомихайловку, Георгиевку и Урожайное", - говорится в обзоре.

В то же время, отмечают британские аналитики, сообщения свидетельствуют, что в марте 2024 года по всей линии фронта количество российских атак уменьшилось на 9% по сравнению с февралем 2024 года - с примерно 2340 до 2120.

Как указывает разведка, количество атак РФ на Авдеевском направлении составляло треть от всех атак в феврале, когда город перешел под контроль оккупационных войск, но сократилось до четверти в марте.

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Предистория:

  • Ранее разведка Великобритании рассказала о неудачных попытках России замаскировать свои военные объекты, чтобы помешать Украине уничтожить их.
  • Перед этим ведомство проанализировало, как санкции нарушают поставки ключевых компонентов для российской оборонной промышленности.
  • Также разведка Великобритании рассказала, что Россия пытается защитить свои объекты в порту Новороссийска от атак со стороны Украины.

Темы: войнаУкраинаРосcияразведка
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