Силы обороны уничтожили оккупантов, которые строили фортификации на Южном направлении
Четверг, 4 апреля 2024, 14:15
Силы спецопераций ВСУ обнаружили оккупантов, которые возводили фортификационные сооружения на юге, и навели на них огонь реактивной артиллерийской системы HIMARS.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Сообщается, что во время разведывательных действий на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили личный состав противника, который возводил новые фортификационные сооружения и пункт управления.
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Операторы Сил спецопераций передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны и скорректировали огонь HIMARS.
Указано, что в результате огневого поражения ориентировочные потери противника составили:
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- 14 военнослужащих погибшими;
- семеро военнослужащих ранеными.