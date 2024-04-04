Силы обороны уничтожили оккупантов, которые строили фортификации на Южном направлении

Силы спецопераций ВСУ обнаружили оккупантов, которые возводили фортификационные сооружения на юге, и навели на них огонь реактивной артиллерийской системы HIMARS.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что во время разведывательных действий на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили личный состав противника, который возводил новые фортификационные сооружения и пункт управления.

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Операторы Сил спецопераций передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны и скорректировали огонь HIMARS.

Указано, что в результате огневого поражения ориентировочные потери противника составили:

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- 14 военнослужащих погибшими;

- семеро военнослужащих ранеными.