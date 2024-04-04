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Омбудсмен: Нужно, чтобы люди сами шли в армию, а не их загоняли силой

Евгений КизиловЧетверг, 4 апреля 2024, 21:52
Омбудсмен: Нужно, чтобы люди сами шли в армию, а не их загоняли силой
Дмитрий Лубинец. фото: Getty Images

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что наполнять ряды вооруженных сил нужно, в первую очередь, за счет мотивации населения, а не принуждения.

Источник: интервью Любинца "Суспільному"

Прямая речь: "Не могут военные ходить по улицам и задерживать граждан Украины. Кто от этого выиграет? Должна быть понятная процедура, направленная, в первую очередь, на мотивацию, чтобы граждане Украины шли в армию, а не их туда загоняли силой".

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Детали: Омбудсмен считает, что нужно создавать в Украине рекрутинговые центры, где оценивают образование, состояние здоровья. Если человек не может воевать на передовой, он может, например, управлять дроном или работать в тыловом обеспечении, он может самостоятельно выбирать подразделение, военную профессию.

Прямая речь: "Знаете, в чем разница между представителями ТЦК и СП и гражданином Украины, которого бросили в бус? Представители ТЦК - это должностные лица, которые представляют государство. Именно его действия мы анализируем в вопросах защиты прав человека. Должен ли гражданин Украины защищать родину? Да, это, в том числе, норма Конституции. Есть ли ответственность за уклонение? Да. Но здесь же анализируется процесс мобилизации. Есть ли полномочия у ТЦК и СП забирать человека в бус? Нет. Надо ли им их давать? Нет. Как должностное лицо я должен рассуждать исключительно вопросами законодательства".

Что предшествовало: 3 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Россия на 1 июня готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих. В то же время, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько новобранцев будет мобилизовано в украинскую армию в этом году, глава государства отметил, что "полмиллиона нам не нужно".

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Темы: мобилизацияомбудсменвойна
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