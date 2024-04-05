Россияне утром атаковали жилые кварталы Херсона, ранили трех человек - МВА

Российские захватчики утром 5 апреля атаковали жилые кварталы Херсона, в результате чего были ранены 60-летний мужчина и две женщины.

Источник: глава Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram, ГСЧС Херсонской области

Прямая речь: "Около часа назад армия РФ с временно оккупированного левого берега атаковала жилые кварталы в Днепровском районе Херсона".

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Детали: По его словам, в результате обстрела повреждены квартиры, два человека получили ранения, их госпитализировали.

Мрочко сообщил, что у 60-летнего мужчины диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, резаную рану левой височной области. Его состояние оценивается как средней тяжести. На момент вражеского удара пострадавший находился в квартире.

Женщина 54 лет получила взрывную травму и осколочное ранение правого предплечья. Ее состояние также оценивается как средней тяжести. Во время обстрела горожанка была на улице.

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Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Обновлено. Позже Мрочко сообщил о третьей раненой, 81-летней женщине.

Прямая речь: "Враг продолжил обстрел Днепровского района города, в результате чего пострадала 81-летняя женщина. У нее взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, контузия, осколочное ранение теменной области. Раненая в состоянии средней тяжести. Ей оказана медицинская помощь".

Детали: Он добавил, что на момент удара со стороны российских оккупационных войск женщина находилась в квартире.