НАТО пока не рассматривает возможности возобновления военных учений в Украине

Вопрос возможного возобновления учений украинских военных на территории Украины пока стоит на повестке дня в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на чиновника НАТО, который говорил на условиях анонимности

Прямая речь чиновника на просьбу прокомментировать дискуссии о возобновлении учений военных в пределах Украины: "Сейчас это не стоит на повестке дня".

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Детали: Он отказался комментировать отдельные заявления лидеров государств-членов НАТО, но отметил, что есть другие сферы сотрудничества − как военные, так и политические − в которых Украина ведет диалог с Альянсом и получает помощь.

"И позвольте мне добавить, что пока нет никаких планов по отправке войск в Украину в любом виде и любой форме", − добавил чиновник.

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