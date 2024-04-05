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НАТО пока не рассматривает возможности возобновления военных учений в Украине

Ирина Балачук, Олег ПавлюкПятница, 5 апреля 2024, 10:37
НАТО пока не рассматривает возможности возобновления военных учений в Украине
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Вопрос возможного возобновления учений украинских военных на территории Украины пока стоит на повестке дня в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на чиновника НАТО, который говорил на условиях анонимности

Прямая речь чиновника на просьбу прокомментировать дискуссии о возобновлении учений военных в пределах Украины: "Сейчас это не стоит на повестке дня".

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Детали: Он отказался комментировать отдельные заявления лидеров государств-членов НАТО, но отметил, что есть другие сферы сотрудничества − как военные, так и политические − в которых Украина ведет диалог с Альянсом и получает помощь.

"И позвольте мне добавить, что пока нет никаких планов по отправке войск в Украину в любом виде и любой форме", − добавил чиновник.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В прошлом месяце министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что миссии по обучению украинских военнослужащих должны проходить в Украине, поскольку это поможет Киеву выиграть время и упростить логистику.
  • Это заявление прозвучало на фоне позиции французского президента Эмманюэля Макрона о том, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Темы: НАТОУкраинаармия
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